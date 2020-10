Basket: Supercoppa A2, Napoli - San Severo a porte chiuse Comunicato del club partenopeo. Diffida notificata dalla Questura di Napoli

Domani, con palla a due alle 18, il Napoli Basket ospiterà l'Allianz Pazienza Cestistica San Severo per la prima giornata della Supercoppa Centenario di Serie A2. Esordio ufficiale per i ragazzi di coach Stefano Sacripanti. I partenopei saranno protagonisti del gruppo arancione in compagnia dei pugliesi, della Givova Scafati e della Benacquista Latina, che Napoli affronterà il prossimo 18 e 24 ottobre. Intanto, è ufficiale: Napoli - San Severo si giocherà "rigorosamente a porte chiuse a seguito della diffida notificata stamane dalla Questura di Napoli alla S.S. Napoli Basket nella quale è stato disposto alla società azzurra di attenersi scrupolosamente al dettato dell'articolo 1, punto 6, lettera f, del DPCM del 7 agosto scorso", ovvero di disputare la gara senza spettatori, a porte chiuse.