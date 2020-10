Napoli, altro sospiro di sollievo: doppio tampone negativo Il club azzurro attende indicazioni dall'ASL in merito all'eventuale fine della quarantena

Il Napoli continua a mantenere le dita incrociate, ma, intanto, incassa un'altra buona notizia. Il risultato del secondo giro di tamponi, effettuato dal “gruppo squadra” nelle ultime 48 ore nella “bolla” a Castel Volturno, ha confermato l'assenza di casi positivi. Solo Zielinski ed Elmas, in quarantena nelle rispettive abitazioni, hanno, dunque, contratto il Covid-19. Il dato dovrebbe confermare, definitivamente, che il contagio è stato circoscritto prima che potesse tramutarsi in focolaio. Non solo. Il Napoli potrebbe aver fatto scuola; creato un precedente e un esempio virtuoso in merito a come affrontare il Coronavirus per ciò che riguarda i club sportivi. Altrettanto provvidenziale si sta rivelando l'intervento d'imperio della ASL, che ha imposto la propria gerarchia sul protocollo ordinando l'isolamento. I due tamponi settimanali, poi ridotti a uno, non sembrano sufficienti a fronteggiare l'avanzata del virus. E ora si attende proprio l'ASL per capire se, dopo la doppia negatività, autorizzerà la metaforica rottura della sopra citata “bolla”. Intanto, approfittando del ritiro per cause di forza maggiore, prolungato e a tempo indeterminato, Gattuso sta preparando al meglio la sfida con l'Atalanta, in programma sabato prossimo, alle 15, al “San Paolo”, dopo la sosta per le Nazionali.