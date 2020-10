Canottaggio: argento per Abagnale, Castaldo e Di Costanzo Agli Europei di Poznan il quattro senza azzurro si è classificato al secondo posto dietro l'Olanda

Nonostante qualche acciacco in una stagione tanto strana quanto importante, il quattro senza riesce comunque a salire sul podio. L’equipaggio azzurro composto dai tre canottieri campani Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo, completato da Bruno Rossetti, ha chiuso al secondo posto la finale del Campionato Europeo.

A Poznan in Polonia a trionfare è stata la barca olandese con l’equipaggio composto da Jan Van Der Bij, Boudewijn Roell, Sander De Graaf, Nelson Ritsema con il crono di 6.01.70. Seconda l’Italia in 6.04.05, terza piazza e medaglia di bronzo per l’equipaggio polacco formato da Mateusz Wilangowski, Mikolaj Burda, Marcin Brzezinski, Michal Szapakowski in 6.05.08. Ai piedi del podio si è piazzata l’Austria, che ha preceduto la Francia e la Germania.