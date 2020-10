Juve-Napoli, mercoledì il verdetto. Dilemma "bolle" per la A Sul caso si rischia un confronto lungo. Intanto nel mirino degli azzurri c'è l'Atalanta

Pausa Nazionali e il caso Juventus-Napoli: ecco come ci si avvicina alla quarta giornata di campionato in Serie A, che si aprirà sabato alle 15, proprio con il Napoli protagonista e che ospiterà l'Atalanta allo stadio San Paolo. Dovrà essere la settimana del verdetto sulla gara che era in programma il 4 ottobre scorso, non giocata per l'assenza del Napoli, bloccato dalla decisione della ASL di riferimento.

Si preannuncia una battaglia legale con il rinvio che appare come la via più semplice in un caso davvero particolare. Nella vicenda si inserisce anche il video della rifinitura alla vigilia di Juventus-Napoli. Prove tecniche di modulo: riprova che gli azzurri di Rino Gattuso avevano pronto lo sviluppo del match a Torino e che solo in virtù del parere negativo alla trasferta da parte dell'autorità sanitaria è stato impossibile per il Napoli viaggiare destinazione Stadium.

Intanto, il calcio si interroga sulla curva dei contagi che garantisce brividi sulla prosecuzione regolare del campionato. Dietro le quinte, si ipotizza un piano B e un accordo con i calciatori per rendere più duro il protocollo con un ritiro di almeno due settimane, utile per cristalizzare le posizioni all'interno delle "bolle". La quarantena per i positivi al covid passa dai 14 ai 10 giorni e basta un solo tampone negativo per concludere l'isolamento: un aspetto che può facilitare il percorso regolare del torneo.