Tennis, Giustino ko al Challenger di Alicante L'atleta napoletano è stato superato dall'inglese Broady in due set

Dopo l’exploit al Roland Garros e l’incredibile vittoria contro Moutet per 18 a 16 al quinto set del primo turno dello Slam parigino, Lorenzo Giustino è tornato nel circuito Challenger a caccia di punti importanti per raggiungere il suo vero obiettivo: entrare tra i primi 100 della classifica ATP. Attualmente il tennista napoletano occupa la posizione numero 143 e la scorsa settimana non è riuscito a fare tanta strada al Challenger di casa sua, quello di Barcellona dove ormai vive da tanti anni ed è cresciuto tennisticamente.

Giustino è stato fermato al secondo turno da Filip Horansky che si è imposto per 6-3 3-6 6-2. Poco fortunata anche l’avventura al Challenger di Alicante dove, nella giornata di lunedì, ha affrontato l’inglese Liam Broady. Giustino è stato superato per 7-5 6-3 non riuscendo a portare a casa punti importanti nemmeno in questo torneo. La stagione sulla terra battuta ormai volge al termine e il grande carrozzone del tennis mondiale si sposterà sul cemento indoor.