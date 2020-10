Caso Juve-Napoli, ore decisive. Ronaldo è positivo al Covid-19 Ufficialità da parte della federazione portoghese. CR7 non giocherà contro la Svezia

Prima i rumors, poi l'ufficialità: Cristiano Ronaldo è risultato positivo al covid-19. Alla vigilia di Portogallo-Svezia, gara del gruppo 3 di Lega A di UEFA Nations League in programma domani alle 20.45, CR7 ha dovuto salutare, come da protocollo, il gruppo-squadra lusitano. "Sta bene, è asintomatico e già in isolamento": questi i dettagli offerti dalla Federaçao Portoguesa de Futebol.

"A seguito del caso positivo i restanti giocatori sono stati sottoposti martedì mattina a nuovi test, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio. - si legge nella nota della federazione portoghese - La partita, valida per la fase di qualificazione della Società delle Nazioni, è in programma mercoledì (domani), alle 19:45 (ora locale)".

Cristiano Ronaldo figurava già nella lista dei 7 calciatori attenzionati dalla Procura per la presunta fuga dalla "bolla" della Juventus per rispondere alla convocazione delle Nazionali. La Juventus farà a meno del portoghese nelle prossime sfide di campionato e Champions League. Intanto, è attesa per la decisione del giudice sportivo su Juventus-Napoli. Sono ore decisive per il verdetto, rinviato la settimana scorsa per gli approfondimenti del caso.