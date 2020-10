Juventus - Napoli, ufficiale il verdetto del giudice sportivo La decisione di primo grado è arrivata dopo il rinvio deciso lo scorso 6 ottobre

Adesso è ufficiale. Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto il 3-0 a tavolino al Napoli per non essere sceso in campo lo scorso 4 ottobre all'Allianz Stadium contro la Juventus. Al club azzurro è stato, inoltre, comminato un punto di penalizzazione in classifica. Il Napoli farà ricorso alla Corte Federale d'Appello, secondo grado della giustizia sportiva. Eventualmente adirà al Collegio di Garanzia del Coni. Una volta esauriti i tre gradi della giustizia sportiva, non resterebbe che il TAR, portando il contenzioso nel campo della giustizia amministrativa.

Si preannuncia, come nelle premesse, una lunga battaglia legale mentre sui social impazzano le polemiche. "Gli atti delle Aziende Sanitarie delineano un quadro che non appare al Giudice affatto incompatibile con l'applicazione delle norme specifiche dell'apposito Protocollo sanitario FIGC e quindi con la possibilità di disputare l'incontro di calcio programmato a Torino", si legge tra le righe delle 7 pagine redatte dal Giudice Sportivo, che non più tardi del 6 ottobre si era riservato di acquisire nuovi elementi prima di esprimersi.

Nel comunicato numero 65 viene anche riportato il carteggio tra il club partenopeo e le ASL locali, il 2 e il 3 ottobre; comunicazioni che, secondo il giudice, non impedivano la trasferta. Solo il giorno della partita, dopo un'altra richiesta di chiarimento, è parso evidente l'impedimento per il club azzurro a effettuare il viaggio. Ma, in precedenza, secondo il Giudice, il Napoli avrebbe potuto raggiungere il Piemonte.

Mastrandrea ha, così, deciso sulla mancata presenza del Napoli a Torino rilevando "l'insussistenza delle cause di forza maggiore" rivendicate dalla società presieduta da Aurelio De Laurentiis. Ciò deliberato ha applicato l'articolo 10 della giustizia sportiva che si è tradotto nella sconfitta per 3-0 a tavolino e nel punto di penalizzazione in classifica. Gli uomini di Gattuso scendono a quota 5.