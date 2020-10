Gis Ottaviano, esordio contro l'Abba Pineto Si gioca Domenica alle ore 18, capitan Piazza:"Grazie a compagni e società per questo ruolo"

Sono passati 224 giorni dall’ultima partita ufficiale della Gis Pallavolo Ottaviano. Era l’8 Marzo a Modica. Da quel momento il buio del lockdown, della pandemia. Oggi la situazione rimane grave e con tanti dubbi ma la pallavolo prova a ripartire. Domenica alle ore 18.00 la Gis Pallavolo Ottaviano scenderà in campo contro l’Abba Pineto.

Sarà l’esordio per tante pedine giovani che saranno guidate dal nuovo capitano della Gis Lorenzo Piazza:” Ho ricevuto questo importante ruolo di estrema responsabilità e ringrazio i compagni e la società per questo, sarà un ulteriore stimolo per me. Le sensazioni sono positive perchè stiamo lavorando molto ed essendo un gruppo giovanissimo avremmo sicuramente ampi margini di miglioramento. Da Pineto come da tutte le altre squadre mi aspetto grande agonismo, sono ormai 6-7 mesi che non si gioca una partita ufficiale, tutti quanti avremo voglia di giocare e lottare su ogni pallone. Il nostro obiettivo per domenica sarà fare il meglio possibile, essendo un gruppo così giovane non si può pretendere troppo ma cercheremo di giocare la nostra miglior pallavolo”.