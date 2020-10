Napoli, 4-1 all'Atalanta con Lozano, Politano e Osimhen Dominio al San Paolo per gli uomini di Gattuso dopo le polemiche per il match non giocato a Torino

Striscione sulla tangenziale, i tifosi contro la FIGC dopo la decisione del 3-0 a tavolino e -1 in classifica, il Napoli ritrova con forza il terreno di gioco dopo le polemiche con la Juventus. Al San Paolo c'è l'Atalanta, lanciata e dominante nell'avvio stagionale. Esordio dal primo minuto per Bakayoko e Gattuso punta su Lozano e il messicano è protagonista a Fuorigrotta. Cross di Di Lorenzo, sfiora Osimhen, a segno Lozano: è l'1-0 Napoli al 23'. Corrono gli azzurri con "el Chucky" che sbaglia al 25' e che trova il raddoppio al 27'. Indecisione difensiva fatale per l'Atalanta. Lanciato a rete, Lozano va di destro a giro e firma il 2-0. Non può farci nulla Sportiello. In pochi minuti di campionato il messicano ha già pareggiato quanto siglato nella scorsa Serie A. Sono 30 minuti da ko per gli orobici: mancino di Politano ed ecco il 3-0. In 7 minuti cala il sipario virtualmente al San Paolo. L'Atalanta è in balia degli eventi e sul finale del primo tempo arriva la prima rete di Osimhen in azzurro. Altro errore difensivo per gli uomini di Gasperini, beffato Sportiello ancora una volta: è poker all'intervallo. Al rientro dagli spogliatoi, l'Alatanta prova a limitare i danni. Romero traccia per Lammers che realizza il gol del 4-1 al 69'. Risultato che si conferma al triplice fischio: il Napoli sale a quota 8 punti, frutto di 3 vittorie e di un punto di penalità per il match non giocato a Torino.