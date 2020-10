Napoli, Osimhen leader e Gattuso ritrova il vero Koulibaly Testa all'Europa League e all'AZ Alkmaar, 9 positivi nel gruppo-squadra olandese

Un messaggio chiaro per chiudere le polemiche sul viaggio destinazione Torino, bloccato dalla ASL. Il Napoli ha il rimpianto di non aver giocato con la Juventus. "Da parte nostra c'era la consapevolezza di andare a fare la nostra partita, con le nostre armi e le nostre caratteristiche e siamo i primi a essere arrabbiati". Così Rino Gattuso nel post-gara di ieri.

Una rabbia, quella del tecnico e dei suoi ragazzi, confermata nel 4-1 sull'Atalanta, nel 4-0 all'intervallo con un dominio totale sulla formazione che presenta il gioco più bello in Italia. Hirving Lozano, Matteo Politano, Victor Osimhen: anche i volti nuovi nel Napoli con la prima firma in azzurro del nigeriano. Esultanza con messaggio per il suo Paese e abbraccio con Gattuso: "Per le sue caratteristiche ci ha aiutato molto. - ha affermato l'allenatore calabrese - Ma è stata brava tutta la squadra. Tante volte ci siamo trovati tre contro tre, quattro contro quattro, ma più quattro contro quattro".

È un Napoli offensivo, ma soprattutto compatto che sul campo ha subito una sola rete fin qui in campionato e quando il margine di vantaggio era super. C'è anche un ritrovato Kalidou Koulibaly: "Per gli infortuni che ha avuto ha arrancato un po'. - ha spiegato Gattuso - È tornato quel giocatore devastante che ha dimostrato di essere per tantissimi anni".

Ora testa all'AZ Alkmaar. Il club olandese raggiungerà Napoli per l'Europa League dopo aver riscontrato 9 casi positivi nel gruppo-squadra.