Napoli, Gattuso rilancia anche Lozano: testa all'Europa League Rosa profonda e di qualità, giovedì la prima sfida nel girone contro l'AZ Alkmaar

È stato un Napoli capace di mettersi alle spalle le polemiche con un primo tempo da favola contro l'Atalanta: 4-0 all'intervallo, 4-1 finale, l'unica sbavatura su Romero, abile nel favorire la transizione completata con Lammers per il primo gol subito dagli azzurri in questo di avvio di campionato. Nello score c'è però il 3-0 a tavolino con la Juventus e il punto di penalizzazione. Il Napoli è al lavoro per ribaltare il verdetto in sede sportiva o ordinaria.

Intanto, Gattuso si gode Lozano: il messicano ha aperto e lanciato il gruppo partenopeo nel successo sugli orobici. "El Chucky" ha già pareggiato i gol della scorsa stagione: la riprova del cambio di passo e della capacità di Gattuso di allungare le rotazioni, che saranno utilissime per l'Europa League.

Si profila l'avvio del turnover in casa Napoli. Giovedì al San Paolo sarà sfida contro l'AZ Alkmaar ed è allarme covid nel gruppo-squadra olandese. Protocollo seguito e il match non appare a rischio nonostante le 9 positività riscontrate. Subito dopo l'esordio in Europa, per il Napoli testa al derby con il Benevento. È la fase clou per definire i tempi del rientro di Lorenzo Insigne, out dalla sfida con il Genoa e che prova ad accelerare il recupero per tornare protagonista. È un Napoli che però ha dimostrato qualità e profondità della rosa.