Napoli, Insigne verso il rientro. Sarà pronto per il derby Il capitano degli azzurri potrebbe essere già convocato per la sfida di giovedì con l'AZ Alkmaar

Il Napoli vola e si prepara a riabbracciare Lorenzo Insigne. Il capitano, che in occasione del match contro il Genoa si è fermato per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, dovrebbe essere convocato per la sfida in programma giovedì, al "San Paolo", con calcio d'inizio alle 18,55, contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar (match valido per la prima giornata del girone F di Europa League). Intanto, città, dopo il poker con l'Atalanta, tutti pazzi per gli azzurri. E ora testa al derby. Scatta il conto alla rovescia per la partita di domenica, alle 15, al “Vigorito”, contro il Benvento.