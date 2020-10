L'Az è a Napoli: controllo della temperatura a Capodichino Gattuso: "Il timore del covid c'è, ma anche quando si esce di casa. Il calcio è un'azienda"

Il gruppo-squadra dell'Az Alkmaar ha raggiunto Napoli. Volo verso Capodichino e all'Aeroporto Internazionale di Napoli, il team olandese è atterrato nel primo pomeriggio. Ai tesserati dell'Az è stata misurata la temperatura corporea, come emerge dal video pubblicato sui canali social del club di Alkmaar, che saluta la città partenopea con un semplice ed efficace "Ciao Napoli". L'Az ha raggiunto Napoli senza 13 calciatori, risultati positivi al covid-19 negli ultimi giorni. Si avverte tensione e non mancano le polemiche per i riflessi di quanto accaduto con la Juventus e con il Genoa.

Alla vigilia della sfida, Rino Gattuso e Dries Mertens ha presenziato alla conferenza stampa pre-gara. Sul tema covid, il tecnico azzurro ha affermato: "I timori ci sono, come c'è anche all'uscita di casa. - ha affermato Gattuso - Il calcio è una grande azienda, che sta perdendo tantissimo. Dobbiamo mandarla avanti, ad altri tocca prendere decisioni, che non spettano a noi, ma a chi ci governa".