Napoli - AZ, Gattuso recupera e convoca Insigne Europa League, alle 18:55 la gara valida per la prima giornata del girone F

Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri mattina dai componenti del “gruppo squadra” del Napoli. A comunicarlo il club azzurro, attraverso i propri canali social. Ecco la prima buona notizia a poche ore dal match valido per la prima giornata del girone F di Europa League, in programma alle 18,55, al “San Paolo”, contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar. La seconda è rappresentata dal recupero di Insigne, convocato da Gattuso. Il capitano si accomoderà in panchina e potrebbe giocare uno spezzone finale della gara in modo da riprendere confidenza con il campo in vista del derby di domenica, al “Vigorito”, contro il Benevento. Insigne torna a disposizione dopo uno stop forzato, a causa di uno stiramento ai flessori della coscia sinistra, rimediato lo scorso 27 settembre, in occasione del match casalingo contro il Genoa. Nel contempo, nell'elenco dei convocati da Gattuso figurano solo quattro centrocampisti. Bakayoko, Demme, Fabián Ruiz e Lobotka. Dall'altra parte del campo ci sarà un avversario decimato dal Coronavirus, con ben 17 positivi che non sono, ovviamente, partiti alla volta della Campania: “Sono stati giorni difficili. Per fortuna i negativi stanno bene e adesso anche i positivi. Ne abbiamo parlato con l'UEFA e con la società. Se ci sono almeno 13 calciatori si gioca, lo dice il regolamento e lo rispettiamo.” ha dichiarato il tecnico del'AZ, Arne Slot, alla vigilia della partita.