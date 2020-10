Basket, ecco come cambiano le date di A2, B e tornei regionali La FIP ha preso atto degli ultimi provvedimenti governativi e regionali in tema di salute pubblica

Al Salone d'Onore del Coni, al Foro Italico, si è tenuto il consiglio federale della FIP, che ha preso atto degli ultimi provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica. "Sentiti i presidenti dei Comitati Regionali FIP, dispone il rinvio dell’inizio di tutte le gare dei campionati ad organizzazione territoriale, di ogni ordine e grado, alla data del 29 novembre prossimo. - si legge nel comunicato della Federazione Italiana Pallacanestro - La Federazione continuerà a monitorare l'evolversi della situazione sul territorio nazionale, al fine di poter garantire il regolare svolgimento delle competizioni in condizioni di sicurezza per tutti i tesserati. Resta inteso che le docietà, nell’ambito della rispettiva autonomia e disponibilità, potranno continuare a svolgere le sedute di allenamento nel rispetto dei provvedimenti delle Autorità governative". I campionati nazionali di Serie A2 e Serie B maschile non inizieranno il prossimo 15 novembre, bensì il via è stato differito al 22 novembre.