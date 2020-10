Juve-Napoli, depositato il ricorso. Testa alla Real Sociedad Politano e Petagna potrebbero essere titolari nella sfida di San Sebastian, già decisiva

Vittoria nel derby, testa alla Real Sociedad per cancellare il passo falso con l'AZ Alkmaar, ma per il Napoli è anche attenzione massima al ricorso per il 3-0 a tavolino e per il -1 in classifica. Il caso Juventus-Napoli si sposta in Corte Sportiva d'Appello. Ricorso depositato dal club azzurro. I legali puntano decisi sugli atti dell'azienda sanitaria locale che hanno determinato lo stop alla partenza destinazione Torino alla vigilia del match contro i bianconeri.

Con le differenze nell'avvio stagionale, i 3 punti in palio e la penalizzazione di un punto sono ancora più importanti nella gestione del torneo (Napoli imbattuto sul terreno di gioco con 4 vittorie in 4 uscite in A, Juventus da 3 pareggi nelle ultime 3 gare giocate in campionato). La Vecchia Signora sembra orientata a non costituirsi, ma può farlo fino a 3 giorni dalla discussione. Da oggi, entro massimo 20 giorni ci sarà l'esito dinanzi alla Corte d'Appello, presieduta da Piero Sandulli.

Intanto, il Napoli ha messo nel mirino la Real Sociedad. A San Sebastian si giocherà rigorosamente a porte chiuse e Rino Gattuso potrebbe puntare sul duo che ha cambiato il match del Vigorito: Matteo Politano e Andrea Petagna. Ripresa al Traning Center di Castel Volturno con la necessità di sprintare anche in Europa.