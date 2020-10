Verso Real Sociedad - Napoli, riecco Elmas e Zielinski Il macedone e il polacco hanno lavorato prima a parte e poi in gruppo

Rientro al training center di Castel Volturno per il Napoli. Nel mirino c'è la Real Sociedad e la trasferta di San Sebastian vale già tantissimo negli equilibri del girone di Europa League dopo il ko casalingo con l'Az Alkmaar. Riscaldamento e lavoro di passaggi, seduta tecnica e possesso palla: questi i dettagli dal report di allenamento in cui spiccano due profili, Eljif Elmas e Piotr Zielinski. Finalmente negativizzati, i centrocampisti azzurri hanno ritrovato il terreno di gioco con i compagni di squadra. Il macedone e il polacco hanno completato l'iter di visite e hanno calcato il manto erboso prima con lavoro individuale e poi con il gruppo. Andrea Petagna e Matteo Politano scalpitano per una maglia da titolare dopo aver cambiato il derby di Benevento. Assist dell'esterno offensivo, gol della punta per il 2-1: il Napoli riparte anche dalle risorse extra e pronte all'uso.

La designazione arbitrale - Il match tra la Real Sociedad e il Napoli, valido per la seconda giornata del gruppo F di Europa League, sarà diretta dall'inglese Craig Pawson (esordio ufficiale in Europa per il fischietto britannico) con Hussin e Hatzidaki assistenti e Madley quarto uomo.