Napoli, Gattuso pensa a Fabián Ruiz trequartista Ieri il presidente De Laurentiis ha premiato i calciatori per la vittoria della Coppa Italia

Alla vigilia della sfida sul campo degli spagnoli della Real Sociedad, valida per la seconda giornata del gruppo F di Europa League, Gattuso studia nuove soluzioni per il suo Napoli. Domani, alle 21, dopo la sconfitta casalinga all'esordio, contro gli olandesi della AZ Alkmaar, non sarà tempo di esperimenti, ma, intanto, ogni allenamento è prezioso per valutare possibili mosse future. Una di queste potrebbe essere rappresentata dall'utilizzo di Fabiàn Ruiz al posto di Mertens, nelle vesti di trequartista; di riferimento centrale nella batteria dei tre ispiratori alle spalle dell'unica punta Osimhen. In tal caso, Demme e Lobotka andrebbero a comporre la diga centrale in mediana, permettendo al fuoriclasse iberico di avvicinare alla porta il suo raggio di azione; di sfruttare la sua gran botta dalla distanza e, nel contempo, di evitare di spendere energie nella fase di non possesso a cui è, palesemente, meno avvezzo per caratteristiche tecniche. Si vedrà. Intanto, ieri, nella sala stampa del centro di allenamento di Castel Volturno, il presidente De Laurentiis ha tenuto una premiazione privata mantenendo fede alla promessa fatta alla squadra dopo la vittoria della Coppa Italia: a tutti i calciatori sono stati donati un orologio personalizzato dal valore di settemila euro e una medaglia.