Tennis, Giustino batte in rimonta il baby prodigio Alcaraz Al Challenger di Marbella il napoletano si è imposto in tre set e attende la sfida con Munar

Al Challenger di Marbella è arrivata l’ennesima grande prestazione di Lorenzo Giustino. Il tennista napoletano, protagonista al Roland Garros, dove ha superato le qualificazioni e ha vinto un incredibile match di primo turno contro il francese Moutet per 18 a 16 al quinto set dopo sei ore di gioco, ha battuto lo spagnolo Alcaraz. Il giocatore di Murcia è uno dei talenti più splendenti del panorama internazionale insieme agli azzurri Sinner e Musetti. Sembra essere destinato ad una grande carriera, c’è anche chi lo paragona a Nadal, ma almeno per il momento si tratta di esagerazioni. Giustino è stato bravissimo a non mollare mai anche dopo aver perso il primo set per 6 a 3. Nonostante una prima di servizio ballerina con il 53%, il tennista napoletano è riuscito a giocare ottimi scambi vincendo il secondo set per 7 a 5 prima di completare la rimonta da applausi nel terzo dove si è imposto per 6 a 4. Domani negli ottavi di finale, Giustino affronterà la testa di serie numero 6, lo spagnolo Munar. Partita alla portata dell’azzurro che sembra aver risolto i problemi al gomito ed ha già dimostrato di poter tranquillamente ambire alla corsa per il raggiungimento di un posto nei primi 100 della classifica ATP.