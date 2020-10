Serie C, il Covid incalza. Slitta anche Juve Stabia-Bisceglie Un positivo tra i pugliesi. La gara era inizialmente in programma domani alle 15

La Serie C è senza pace. Dopo i sette casi positivi al Covid annunciati dalla Paganese, con il conseguente slittamento alle 20,30 del match casalingo con il Teramo, preso atto dell’istanza presentata dal Bisceglie, a seguito della positività di un tesserato, la Lega Pro ha disposto che la gara contro i pugliesi, valido per l'ottava giornata del girone C di Serie C, inizialmente in programma domani, alle 15, allo stadio “Menti”, venga disputato a partire dalle 20,30.