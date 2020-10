Paganese, 7 positivi al Covid. Slitta il match con il Teramo La gara, valida per l'ottava giornata del girone C di Serie C, era in programma alle 15

La Paganese ha comunicato che, a seguito dei tamponi a cui si è sottoposto, come da prassi, il "gruppo squadra", sono risultati positivi al Covid sette tesserati. I tesserati in questione, tutti asintomatici, sono in isolamento. Attivate le procedure previste dal protocollo sanitario. Conseguentemente, la Lega Pro, in attesa del risultato del nuovo giro di tamponi predisposto e preso atto dell’istanza presentata dalla Paganese, ha disposto che la gara con il Teramo, valida per l'ottava giornata del girone C di Serie C, inizialmente in programma oggi alle 15, prenda il via alle 20,30.