Napoli, Insigne vuole esserci contro il Rijeka Intanto, dall'Argentina arrivano rassicurazioni sulle condizioni di salute di Maradona

Lorenzo Insigne vuole esserci, al “San Paolo”, con i croati del Rijeka. Il capitano, uscito malconcio dalla sfida a San Sebastian, contro la Real Sociedad, farà il possibile per dare il suo contributo almeno nella ripresa della cruciale sfida, valida per la terza giornata del girone F di Europa League, in programma giovedì prossimo con calcio d'inizio alle 18,55. Se non dovesse essere in condizioni di dare scendere in campo, Insigne lavorerà in vista del match di campionato in calendario domenica, alle 18, contro il Bologna. È, invece, rientrato l'allarme scattato in concomitanza con il ricovero di Diego Armando Maradona in una clinica di La Plata. “Mio padre sta attraversando un momento emozionale particolare.” ha spiegato Diego Armando Maradona Jr a Radio Crc. Dunque, niente Covid e nessuna situazione grave di natura fisica, come puntualizzato in una nota anche dal medico di Maradona, Lepoldo Luque: “Diego non è stato ricoverato con urgenza. Non è in stato critico e non preoccupa. Anzi. Le sue condizioni sono migliori di quelle di ieri. È anemico e disidratato. Deve correggersi e continuare a migliorare. Lui sta bene, è cosciente, vorrebbe essere dimesso. Scherziamo e camminiamo all'interno della clinica. Il decorso è quello che ci aspettavamo.”