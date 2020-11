Napoli Basket, vittoria nell'esordio: domani derby con Scafati Battuta la Cestistica San Severo (68-56). È già la vigilia del secondo atto in Supercoppa

Vittoria nel debutto stagionale e la seconda sfida è già dietro l'angolo. Il Napoli Basket ha battuto la Cestistica San Severo con il finale di 68-56 e domani, al PalaMangano, affronterà la Givova Scafati per il secondo turno di Supercoppa Serie B. Jordan Parks (18 punti) e Eric Lombardi (17) sono stati i protagonisti della vittoria sulla squadra pugliese. “Una buona partita nonostante la sosta forzata di due settimane, ottimi segnali per il prosieguo della stagione e complimenti alla società per la gestione": queste le parole del coach del Napoli Basket, Stefano Sacripanti, al termine della sfida e dopo una fase covid superata dal gruppo-squadra, risultato negativo alla vigilia dell'esordio.

Supercoppa Serie B

GeVi Napoli - Allianz Pazienza Cestistica San Severo 68-56

Parziali: 17-16, 22-13, 16-15, 13-12

Napoli: Parks 18, Lombardi 17, Marini 8, Zerini 6, Uglietti 5, Sandri 5, Monaldi 4, Mayo 3, Iannuzzi 2, Cannavina, Klacar, Aldi. All. Sacripanti.

San Severo: Jones 20, Pavicevic 13 , Ogide 7, Mortellaro 6, Antelli 4, Ikangi 4, Buffo 2, Angelucci, Coppola, Di Donato, Petrushevski, Contento. All. Lardo.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket