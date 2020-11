Basket, verso Scafati-Napoli. Grassi: "Sarà un derby stupendo" Le parole del presidente azzurro alla vigilia della sfida del PalaMangano

Alle 18.30 sarà palla a due tra la Givova Scafati e la GeVi Napoli per la seconda giornata del gruppo arancione di Supercoppa di Serie A2. Sarà in palio il pass per la seconda fase. "Ho solo una certezza. Anche senza il supporto di una splendida cornice di pubblico, sarà un derby bellissimo. - ha spiegato il presidente del Napoli Basket, Federico Grassi - Scafati, grazie all’esperienza ed alla comprovata competenza di Longobardi, e la nostra società con il supporto dei soci Amoroso e Tavassi, hanno certamente costruito, per questa stagione, due roster di primo livello per la serie A2. Nessuno può nascondere il comune obiettivo di poter disputare un campionato di vertice. Ed è proprio per questo che sono davvero felice che, in un momento molto difficile per tutti, e sopratutto per il nostro amato pianeta basket, il derby di Supercoppa tra Scafati e Napoli potrà comunque regalare una grandissimo spettacolo. L’assenza sugli spalti degli appassionati tifosi senza alcun dubbio, priverà la partita di un ingrediente fondamentale. Ho ancora impresso nella mia mente il ricordo del derby disputato a Napoli nella scorsa stagione al PalaBarbuto nel quale si è assistito ad un grande incontro tra due formazioni altamente competitive che hanno regalato sugli spalti emozioni forti e vibranti".

I ricordi dell'ultimo derby: "È questa l’occasione giusta per chiarire definitivamente lo spiacevole episodio accaduto a fine gara che mi ha visto, mio malgrado, coinvolto con il signor Enrico Longobardi, cui ribadisco formalmente le mie scuse, che vorrà estendere alla intera tifoseria ospite, scaturito dalla tensione maturata nella fase finale della partita. Quale occasione migliore dunque, visto anche il risultato delle recenti elezioni del nuovo consiglio direttivo della LNP che vede fortemente rappresentate sia Napoli che Scafati, che quella di ritrovarsi sportivamente di fronte nella gara per potersi stringersi, purtroppo ancora virtualmente la mano, e formulare un reciproco grande in bocca al lupo per la prossima stagione che finalmente sta tra mille sofferenze per iniziare. Vinca il migliore, sperando ovviamente sia la mia squadra".