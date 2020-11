Basket, ecco i tornei di interesse nazionale Nota del Comitato Olimpico Nazionale Italiano con l'elenco delle competizioni

Il Coni ha rilasciato, con un comunicato, l'elenco delle competizioni di interesse nazionale e internazionale, a seguito dell'ultimo decreto governativo. "Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in base all'articolo 1, punto 9, lettera E del DPCM emanato dal Governo il 3 novembre per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunica di seguito gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Per il basket, Serie A maschile (professionistica) , Serie A2 e B maschili e Serie A1 e A2 femminili e gli eventi organizzati da organismi internazionali Basektball Champions League (FIBA), Euroleague Women (FIBA), Europe Cup (FIBA), EuroLeague Basketball (ECA) e EuroCup (ECA)".