Basket, domani Napoli-Latina: si decide il pass Supercoppa Con una vittoria sarà qualificazione per i pontini. Scafati spera nel successo partenopeo

Domani, con palla a due 18.30, al PalaBarbuto, sarà ultimo atto del girone arancione di Supercoppa Centenario di Serie A2. La GeVi Napoli ospiterà la Benacquista Latina per la terza gara in meno di 7 giorni. La sfida sarà decisiva per il pass Final Eight (la fase conclusiva della manifestazione si terrà al PalaBenedetto di Cento con i quarti di finale in programma venerdì). Nel gruppo arancione, Scafati guida la classifica con 4 punti con Napoli, Latina e San Severo a quota 2. Una tra Scafati e Latina si qualificherà alla fase finale. Con una vittoria, i pontini strapperanno il pass, in virtù della vittoria ottenuta nello scontro diretto con Scafati. Nel caso contrario, saranno i gialloblu a programmare l'impegno a Cento. La prima in classifica del girone arancione affronterà una tra Pistoia e Rieti nel quarto di finale di Supercoppa A2.

Supercoppa Serie A2 - Final Eight

Reale Mutua Torino - Urania Basket Milano

Apu Old Wild West Udine - Unieuro Forlì

Giorgio Tesi Group Pistoia / Npc Rieti - Givova Scafati / Benacquista Latina

Top Secret Ferrara - Tramec Cento

Foto: pagina ufficiale Facebook Lega Nazionale Pallacanestro