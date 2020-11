Pallanuoto, A1: Il Posillipo ospita la RN Florentia Fischio d'inizio alle 18:00 alla Scandone, si tratta del primo match del campionato

Questo pomeriggio il CN Posillipo ospiterà alla Scandone la RN Florentia con fischio di inizio alle ore 18.00. Una gara interessante, a porte rigorosamente chiuse ma il cui significato valica quello agonistico: è un ritorno allo sport giocato quello di domani, in tempi di Covid19 e rappresenta senza dubbio quella voglia di ritorno alla normalità.

“In questi mesi al Circolo abbiamo cercato, rispettando tutte le ordinanze e i DPCM, di continuare a far praticare sport ai nostri ragazzi, a tutti i livelli”, spiega il presidente del sodalizio Vincenzo Semeraro, “e vedere i nostri atleti agonisti di nuovo in vasca in una competizione nazionale ci riempie di gioia e speranza”.

A far eco a Semeraro, il vicepresidente sportivo Antonio Ilario: “È bello vedere la squadra entusiasta e con la voglia di riprendere a giocare, dopo essersi allenata senza sosta. D’altro canto, abbiamo affrontato le sfide del Covid19 con lo stesso spirito con cui si affrontano le gare a cui siamo abituati e cioè con coraggio e perseveranza, rispettando le regole ma con la voglia sempre di vincere”.

Per la presentazione tecnica della gara interviene l’allenatore del CN Posillipo Roberto Brancaccio: “È stato un periodo certamente complicato, durante il quale abbiamo voluto preservare prima di tutto la salute dei ragazzi e di tutto lo staff. A causa della positività di un nostro atleta al ritorno dalla Coppa Italia abbiamo sviluppato precauzioni massime, con sedute distanziate e senza contatto, evitando allenamenti in palestra. Ciò ci ha permesso di mantenere l’attività nonostante altri due casi (di lieve intensità e totalmente asintomatici) siano scaturiti da una seduta di controllo“.

“Il lavoro è stato stimolato continuamente, con esercizi propedeutici ad evitare qualsiasi forma di contatto ma a mantenere l’intensità giusta. Tutto ciò sino ai tamponi di controllo effettuati ieri pomeriggio, che ci permetteranno di tornare a giocare una partita ufficiale a più di un mese di distanza”. “C’è la voglia giusta di metterci all’opera, con l’entusiasmo dei tanti giovani che domani ritroveranno spazio in formazione”.