Bari - Juve Stabia, la probabile formazione dei gialloblù Cinque indisponibili e ventuno calciatori a disposizione di Padalino

Il tecnico della Juve Stabia, Padalino, ha ufficializzato l'elenco dei convocati per la trasferta a Bari, valida per la nona giornata del girone C di Serie C, in programma domani, con calcio d'inizio alle 17,30, allo stadio "San Nicola". Ventuno i calciatori a disposizione del mister delle vespe. Indisponibili Cernigoi, Golfo, Lia, Russo e Troest.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Lazzari, Maresca, Tomei.

Difensori: Allievi, Codromaz, Garattoni, Mulè, Oliva, Rizzo.

Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Fantacci, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli.

Attaccanti: Bentivegna, Bubas, Orlando, Romero.

Juve Stabia (4-3-3): Tomei, Garattoni, Allievi, Codromaz, Rizzo, Vallocchia, Berardocco, Mastalli, Bubas, Romero, Orlando. A disp.: Lazzari, Maresca, Mulè, Oliva, Bovo, Fantacci, Guarracino, Scaccabarozzi, Volpicelli, Bentivegna. All.: Padalino.