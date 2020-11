Juve-Napoli, ricorso in Appello: ADL in udienza da remoto La decisione su Juventus-Napoli e Verona-Roma slitta a domani

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha preso parte da remoto nel pomeriggio, al fianco del legale, Mattia Grassani, all'udienza per il ricorso alla Corte Sportiva d'Appello della FIGC sul caso Juventus-Napoli, sul 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e il punto di penalizzazione in classifica per il match non giocato all'Allianz Stadium di Torino il 4 ottobre scorso.

Un lungo pomeriggio e la decisione per Juve-Napoli, ma anche per Verona-Roma (match vinto dagli scaligeri per 3-0 a tavolino a causa della collocazione errata di Amadou Diawara nella lista dei calciatori capitolini) slitta. Solo domani sarà emessa la sentenza dal secondo grado di giudizio della Federcalcio.

La prospettiva - Il Napoli ha presentato con ADL il mancato ok da parte dell'azienda sanitaria locale alla partenza destinazione Torino, bloccata fino al primo pomeriggio di domenica 4 ottobre. Nel caso fossero riconosciute le ragioni partenopee sull'assenza allo Stadium, il match sarà recuperato e sarà cancellato il punto di penalizzazione agli azzurri. In caso contrario, il Napoli sembra già pronto a proseguire nell'iter dei ricorsi a livello sportivo e anche ordinario.