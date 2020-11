Tennis, a Bratislava Giustino ha battuto il tedesco Maden Nel Challenger slovacco tris di vittorie per gli azzurri, oltre al napoletano ok Viola e Marcorà

Continua la stagione del tennista napoletano Lorenzo Giustino. Il numero 147 della classifica ATP, è impegnato nel Challenger di Bratislava dove sono in tabellone anche altri azzurri. Oggi è andata in scena la sfida contro il tedesco Maden che visto Giustino imporsi al terzo set. Il napoletano era partito bene facendo sua la prima partita col punteggio di 7 a 5, mentre nella seconda il tedesco è riuscito a sfruttare un passaggio a vuoto dell’avversari per imporsi per 6 a 3.

Nel terzo set Giustino ha alzato il suo livello di gioco sul 4 a 4 riuscendo a strappare il servizio all’avversario e poi a portare a casa il suo turno di battuta chiudendo per 6 a 4. Dopo la vittoria odierna, il numero 147 della classifica ATP è atteso negli ottavi di finale dalla sfida con il padrone di casa Lukas Klein, ventiduenne slovacco che è attualmente numero 316 della classifica mondiale. Oggi sono scesi in campo anche altri due azzurri: Viola ha battuto in tre set per 2-6, 6-4, 7-6 Lehecka, mentre Marcorà dopo aver perso il primo per 6 a 2 è riuscito a ribaltare la sfida vincendo per 6-4, 7-6 secondo e terzo set.