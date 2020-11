Tennis, a Bratislava Giustino ko con Klein Il tennista napoletano si è fermato al cospetto dello slovacco nel Challenger di Bratislava

Si è fermata agli ottavi di finale la corsa di Lorenzo Giustino al torneo Challenger di Bratislava. Il tennista napoletano è stato superato in due set dal padrone di casa Klein. Giustino aveva superato martedì il tedesco Maden e giocare contro il numero 316 del mondo era una ghiotta occasione per volare ai quarti di finale. Il napoletano ha sofferto tremendamente il servizio dell’avversario capace di realizzare ben dieci ace e portare a casa il 90% dei punti sulla prima di servizio. Percentuali diverse per l’azzurro penalizzato dal 64% di punti vinti sulla sua prima e solo il 47% sulla seconda. Numeri che fotografano perfettamente le difficoltà trovate che hanno permesso a Lukas Klein di imporsi per 6-4 6-3.