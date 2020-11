Coni: ricorso Napoli, giudizio delle sezioni unite Precisazione del collegio di garanzia "in merito a ricostruzioni e affermazioni"

Il Napoli è pronto al ricorso al collegio di garanzia del Coni e dal terzo e ultimo grado di giudizio sportivo ecco una precisazione: "Con riferimento alla decisione assunta, in data 10 novembre u.s., dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale - I^ Sezione - della FIGC sul reclamo numero RG 013/CSA/2020-2021 proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. avverso le sanzioni alla stessa irrogate ed in merito alle varie ricostruzioni ed affermazioni apparse nei giorni scorsi sugli organi di stampa circa l’eventuale fase procedimentale innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, si precisa che, ove un ricorso fosse depositato, tale fase si svolgerà nei tempi e nei modi disciplinati dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI e che, considerata la rilevanza, anche di principio, della questione, esso sarà devoluto dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport al giudizio delle Sezioni Unite". È quanto definito negli uffici di Piazza Lauro de Bosis verso il ricorso del club azzurro dopo la sentenza della Corte Sportiva d'Appello FIGC sul caso Juventus-Napoli.