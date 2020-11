Napoli, sospiro di sollievo per Osimhen Infortunio a polso e spalla con la Nazionale, nessuna frattura per il nigeriano

In un match in cui è successo di tutto, dal 4-0 Nigeria dopo 29 minuti al 4-4 finale con la Sierra Leone, non sono mancati attimi di paura per Victor Osimhen. Infortunio al polso, poi anche i dubbi sulla spalla per l'attaccante del Napoli che, nelle ore successive, ha subito rassicurato Rino Gattuso. Recupero semplice dai colpi rimediati nella gara di qualificazione alla Coppa d'Africa: Osimhen si è sottoposto anche ad esami strumentali per porre su carta, con un referto, il sospiro di sollievo dopo il dolore accusato nell'immediato e superato con il passare dei minuti. Per il fastidio alla spalla, il nigeriano è già stato seguito dallo staff medico azzurro nelle scorse settimane.

Le positività al covid degli altri gruppi-squadra spaventano: Hirving Lozano, con il suo Messico, affronterà la Corea del Sud a Neustadt, in Austria e sono 5 i casi riscontrati tra la rosa e lo staff della squadra asiatica. Il Napoli, con i calciatori non convocati dalle nazionali, ha già messo il Milan nel mirino. Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, è risultato positivo al coronavirus. Annuncio del club, allenamento previsto a Milanello cancellato e il gruppo-squadra si ritroverà lunedì al centro tecnico dopo i nuovi controlli.