Verso Napoli-Milan, azzurri con le dita incrociate per Osimhen L'attaccante si è infortunato con la Nigeria, verrà valutato al suo rientro in Italia

Domenica di riposo con le dita incrociate per il Napoli. Sta per scattare il conto alla rovescia in vista della supersfida con il Milan, in programma tra una settimana, al “San Paolo”, con calcio d'inizio alle 20,45, e i fari sono puntati su Osimhen. Ieri sera, a Lagos, l'attaccante ha sostenuto esami strumentali in seguito all'infortunio rimediato, con la maglia della Nigeria, contro la Sierra Leone. Il centravanti non dovrebbe avere nulla di rotto, ma la società azzurra vuole riportarlo in Italia per valutarne le condizioni da vicino. Lo staff medico della nazionale africana gli ha rimesso in asse la spalla con una manovra tempestiva, tra domani e mercoledì l'entità della lussazione verrà nuovamente verificata, salvo intoppi di viaggio, a Castel Volturno. L'ex Lille è in dubbio per la sfida con i rossoneri, ma Gattuso spera vivamente, e per ovvi motivi, di averlo a disposizione. Chi, invece, non ci sarà certamente, e non è chiaramente una sorpresa, è Milik. L'Inter ha avviato i contatti con l’euntourage dell'attaccante polacco per assicurarselo a partire dalla prossima estate, a parametro zero, ma De Laurentiis punta sulla necessità dell'ex Ajax di giocare, per ritagliarsi un posto nel prossimo Europeo, per incassare almeno 10 milioni di euro.