Pallavolo, A3: la Gis Ottaviano travolta dal Galatina Campani in partita solo nel secondo set, ora testa alla sfida con Sabaudia

A Taviano la Gis Ottaviano è stata sconfitta nettamente dall’Efficienza Energia Galatina. 3 a 0 il risultato in favore dei padroni di casa che sono stati padroni del match soffrendo solo nel secondo set. Nel primo parziale il Galatina ha fatto subito la voce grossa facendo il break e incanalando dalla propria parte un set terminato 25 a 13.

Nel secondo i campani hanno reagito, sono riusciti ad alzare le percentuali in ricezione trovando con maggiore facilità la soluzione vincente. Il set ha visto le due squadre combattere punto a punto fino a quando i padroni di casa hanno sfruttato il set poi che gli ha regalato il 28 a 26. Nella terza e ultima partita il divario è tornato ad essere ampissimo con Galatina che è volata via imponendosi per 25 a 16.

In casa Gis Ottaviano si pensa già al match del prossimo turno quando, domenica prossima alle 18:00, rigorosamente a porte chiuse nel rispetto delle normative per evitare il contagio da Covid-19, al PalaVeliero arriverà Sabaudia per un’altra importante sfida.