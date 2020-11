Napoli, Insigne sempre più leader in Nazionale Un gol annullato, la capacità di difendere il gruppo nei momenti critici: la crescita azzurra

Polonia ko e l'Italia è al primo posto del gruppo 1 della Lega A di Nations League a 90 minuti dal termine del raggruppamento. Gli azzurri sono ad un passo dall'accesso alle Finals, che sarebbero disputate in casa nell'ottobre del 2021: 2-0 contro i polacchi con il rigore trasformato da Jorginho, il raddoppio siglato da Domenico Berardi e con Lorenzo Insigne sempre più leader anche in Nazionale.

Il vantaggio era arrivato con il destro del capitano del Napoli, ma è stato cancellato dalla posizione irregolare di Andrea Belotti a condizionare il possibile intervento di Wojciech Szczesny. La Polonia ha caricato con decisione: tanti gli interventi subiti dalla squadra, guidata da remoto da Roberto Mancini e da Alberico Evani sul terreno di gioco. Sugli interventi più duri, Insigne si è fatto sentire, in particolar modo con Jacek Goralski e Robert Lewandowski. Protagonista a Reggio Emilia, pronto all'ultimo assalto per le Finals, quando a Sarajevo l'Italia può conquistare il primo posto del girone: questi i prossimi passi di Insigne.

Victor Osimhen ha fatto, invece, ritorno a Napoli. Dolore al braccio a causa dell'infortunio rimediato in Nigeria - Sierra Leone e l'attaccante è in dubbio per la gara con il Milan, in programma domenica sera al San Paolo.