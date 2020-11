Napoli, rebus Osimhen. Milan, positivi Pioli e Murelli Dubbio primo allenatore al San Paolo per i rossoneri. Domenica alle 20.45 la sfida a Fuorigrotta

Oggi e domani le ultime sfide delle Nazionali e da Castel Volturno Rino Gattuso spera nell'assenza di campanelli d'allarme, dopo quello scattato per Victor Osimhen. I fastidi al polso e alla spalla, poi i dubbi su una lussazione: il Napoli attende il rientro del nigeriano, complicato nelle tempistiche dall'esito del tampone rapido alla partenza. Tanti piccoli particolari - il ricorso da presentare al Collegio di Garanzia del Coni e il rinnovo di Gattuso - a rendere caldo l'avvio della settimana che porta al match con il Milan. Per i rossoneri c'è l'allarme covid per lo staff tecnico.

Nello scorso weekend, era stata riscontrata la positività di Stefano Pioli al covid-19. In mattinata, il Milan ha comunicato l'ulteriore caso nel gruppo-squadra. Il vice di Pioli, Giacomo Murelli, in isolamento da sabato era risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica. Positività confermata dal secondo tampone molecolare. "Sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio", ecco quanto presentato dal club, ma è rebus per chi sarà il primo allenatore del Milan al San Paolo domenica sera. Con Pioli e Murelli indisponibili, spunta Daniele Bonera, componente dello staff tecnico e in possesso del patentino Uefa Pro.

Intanto, in Serie A si susseguono i comunicati di positività. In casa Inter, c'è un nuovo caso covid: Aleksandar Kolarov è positivo al tampone effettuato al rientro dalla convocazione della Serbia.