Napoli, Hjsay positivo al Covid. Isolamento in Albania Il terzino salterà la sfida con il Milan. Infortunio a una spalla, resta in dubbio Osimhen

Hysaj è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai tamponi effettuati ieri mattina dal “gruppo squadra” della nazionale albanese. Il cursore di fascia del Napoli osserverà il periodo di isolamento in patria e solo dopo, una volta accertata la cosiddetta negativizzazione, potrà rientrare in Italia. Nei giorni scorsi Hysaj è sceso in campo nelle gare, valide per la Nations League, contro il Kosovo e il Kazakistan e sarà, dunque, sicuro assente in occasione della supersfida in campionato tra gli azzurri e il Milan, in programma domenica prossima, alle 20,45, al “San Paolo”. Nel contempo, sono ridotte al lumicino le chance di vedere in campo Osimhen, reduce da un consulto a Villa Stuart dopo l'infortunio alla spalla destra rimediato, contro la Sierra Leone, con la maglia della “sua” Nigeria. Trapela un comprensibile pessimismo, dati i tempi ridotti per rimetterlo in sesto, ma, salvo colpi di scena, Gattuso non rinuncerà al suo ormai rodato 4-2-3-1. A prendere il posto del centravanti africano, qualora alzasse la proverbiale bandiera bianca, sarà l'ex rossonero Petagna, pronto a fungere da riferimento centrale davanti alla batteria di trequartisti. L'alternativa è rappresentata dal modulo precedentemente adottato, ovvero il 4-3-3, e, in tal caso, Mertens tornerebbe a fungere da falso nueve. Tra tanti dubbi una certezza. Koulibaly, rientrato anzitempo dal Senegal per effetto di un turno di squalifica, vestirà i panni del totem del pacchetto arretrato partenopeo.