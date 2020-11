Napoli, infortunio Osimhen: ecco l'esito degli esami Salvo colpi di scena, l'attaccante salterà la sfida in programma domenica, alle 20,45, col Milan

Il Napoli ha comunicato l'esito degli esami a cui si è sottoposto, in giornata, a Roma la sua punta di diamante in seguito all'infortuno rimediato con la maglia della Nigeria: "Victor Osimhen si è sottoposto, presso la clinica di Villa Stuart di Roma, agli accertamenti strumentali e alla valutazione clinica che hanno evidenziato esiti di lussazione anteriore alla spalla destra. Il giocatore ha già cominciato la fisioterapia e verrà valutato quotidianamente." si legge nella nota del club azzurro. Salvo colpi di scena, come nelle attese, l'attaccante salterà la sfida di domenica, al "San Paolo", contro il Milan.