Napoli Basket, Monaldi sarà il capitano Il club azzurro ha assegnato i numeri di maglia verso l'esordio stagionale

Diego Monaldi sarà il capitano del Napoli Basket nella stagione 2020/2021. "Sono estremamente felice di poter rivestire questo ruolo. - ha affermato il playmaker del club azzurro - È un onore essere il capitano. A Napoli si sono trovato bene fin dall'inizio della mia esperienza. Posso garantire che darò sempre il massimo per questa maglia".

La Gevi Napoli Basket ha, inoltre, definito i numeri di maglia per la stagione 2020-2021. "Josh Mayo ha scelto il numero 14, come nella scorsa stagione a Varese cosi come Jordan Parks ha preferito il suo storico numero 11. Tutti i nuovi arrivi della Gevi hanno scelto di confermare i numeri di maglia che li hanno accompagnati nella loro carriera. Andrea Zerini giocherà con lo 0, sarà 13 invece la maglia di Pierpaolo Marini, Lorenzo Uglietti avrà la numero 16, Eric Lombardi sarà in campo con la 21. Per quanto riguarda i giocatori confermati, tutti manterranno lo stesso numero. Diego Monaldi vestirà infatti la 32, Daniele Sandri la 12 cosi come Antonio Iannuzzi la 7. Chiude il roster Amin Klacar, il bosniaco sceglie la numero 9".

