Napoli, tanti dubbi per Gattuso. Insigne illumina l'Italia La finestra Nazionali riserva problemi alla rosa azzurra. Il capitano è sempre più leader

È grande Italia. Gli azzurri non sbagliano e non attendono il risultato di Polonia-Olanda per l'accesso alle Finals di Nations League. Primo posto nel girone della Lega A blindato con il 2-0 ai danni della Bosnia a Sarajevo e Lorenzo Insigne è nuovamente protagonista. Ottima prestazione e assist per il primo gol dell'Italia. Andrea Belotti va a segno sul servizio del capitano del Napoli, pronto al rientro dopo la finestra Nazionali e chiamato al ruolo di leader anche nel club, in emergenza.

La gara Nigeria - Sierra Leone condiziona Victor Osimhen: lussazione anteriore alla spalla, confermata dagli accertamenti strumentali alla Clinica “Villa Stuart” di Roma. Fisioterapia iniziata e valutazione giorno dopo giorno, ma l'attaccante salterà Napoli-Milan in programma domenica sera al San Paolo. Febbre per Tiemouè Bakayoko e il centrocampista francese resta in dubbio sulla possibilità di scendere in campo da ex nel big match. Per la porta è pronto Alex Meret al posto di David Ospina, bloccato da una condizione fisica non al top. C'è poi il caso di Elseid Hysaj, positivo al covid-19 e costretto alla quarantena in Albania. Le vigilie di campionato sono sempre più difficili per gli allenatori, costretti ad aggiornare i dati tra infermeria e campo.