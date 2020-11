Napoli, Bakayoko ha smaltito l'influenza. Col Milan ci sarà Il centrocampista è pronto alla sfida da ex. Dubbio modulo per Gattuso. Da valutare Rrhamani

Mandata in archivio la sosta per le nazionali, è l'ora di far scattare il definitivo conto alla rovescia per Napoli – Milan, big match dell'ottava giornata di Serie A, in programma domenica, alle 20,45, al “San Paolo”. Gattuso dovrà rinunciare a Hysaj, positivo al Covid, e Osimhen, con la spalla destra lussata, ma dovrebbe avere regolarmente a disposizione Bakayoko. Il centrocampista francese, di origini ivoriane, è, infatti, tornato ad allenarsi al Training Center di Castel Volturno dopo aver smaltito l’influenza che lo ha costretto a riposo forzato dallo scorso martedì e il doppio tampone d'obbligo, negativo in entrambi i casi, che ha escluso l'infezione da Coronavirus. Il gigante della mediana prenota, dunque, una maglia da titolare per la grande sfida da ex e sarà fondamentale per garantire gli equilibri, sia nel caso in cui fosse confermato il 4-2-3-1, con Petagna unica punta del pacchetto avanzato, sia nell'eventualità di un ritorno al 4-3-3. In tal caso, Mertens vestirebbe i vecchi e comodi panni del falso nueve. Nel contempo, sono rientrati dalle nazionali anche Fabián Ruiz (il rinnovo dello spagnolo resta un nodo da districare), Mario Rui e Lozano. Come Osimhen, con la maglia del Kosovo, Rrhamani è, invece, rimasto vittima di un infortunio alla spalla destra. Domani scoccherà l'ora delle prove generali in vista di una gara cruciale per definire le gerarchie in classifica.