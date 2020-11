Napoli, Rrhamani è positivo al covid-19 Bakayoko in gruppo, ma limitato al lavoro differenziato al pari dei nazionali

Amir Rrahmani è positivo al covid-19. Annuncio del club partenopeo con una nota ufficiale sul canale twitter: "In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale (il Kosovo, ndr), è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". Dopo Elseid Hysaj, positivo e in quarantena in Albania, ecco il nuovo caso tra i tesserati azzurri.

Seduta mattutina per il Napoli al traning center di Castel Volturno. Domenica sera, con calcio d'inizio alle 20.45, sarà sfida con il Milan e riecco Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese è però al momento limitato al lavoro personalizzato, al pari di Hirving Lozano, Fabian Ruiz e Mario Rui, rientrati dagli impegni con le nazionali. Seduta in palestra con esercizi di "core stability" e lavoro di rinforzo. Terapie e lavoro differenziato tra palestra e campo per Victor Osimhen, bloccato da una lussazione alla spalla e vicino al sicuro forfait con il Milan.