Napoli ko, il Milan vola: doppio Ibra e Hauge (1-3) Al doppio vantaggio rossonero il tentativo con il gol di Mertens. Subito dopo il rosso a Bakayoko

Il big match dell'ottava giornata di Serie A è del Milan. I rossoneri battono il Napoli allo stadio "San Paolo". A Fuorigrotta, risultato di 3-1 con Zlatan Ibrahimovic leader indiscusso. Lo svedese firma il vantaggio al 20' e l'1-0 si conferma all'intervallo dopo i tentativi partenopei culminati nella traversa colpita da Giovanni Di Lorenzo. Al 9' della ripresa è ancora a Ibrahimovic a superare Alex Meret per il 2-0 e la doppietta personale. Al 63' Dries Mertens va a segno. Il belga ritrova il gol in azzurro e accorcia le distanze, ma dopo appena due minuti Tiemoue Bakayoko rimedia il secondo giallo. Il centrocampista francese saluta il match e lascia il Napoli in 10 complicando i piani di rimonta agli azzurri. Nel finale è Andrea Petagna a sprecare il pari dopo l'uscita di scena di Ibrahimovic per infortunio (problema muscolare alla coscia sinistra). Al 95' Jens Petter Hauge blinda i 3 punti rossoneri al San Paolo. La squadra di Stefano Pioli, positivo al covid e sostituito in panchina dal collaboratore tecnico Daniele Bonera, rinnova il primato con 20 punti: +2 sul Sassuolo secondo. Classifica cortissima, ma il Napoli è al sesto posto.

Il tabellino.

Napoli-Milan 1-3

Marcatori: 20' pt, 9' st Ibrahimovic (M), 18' st Mertens (N), Hauge 50' st (M)

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz (45' st Elmas), Bakayoko; Politano (24' st Petagna), Lozano (11' st Zielinski), Insigne; Mertens. A disp. Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Demme, Lobotka, Llorente. All. Gattuso

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers (28' st Castillejo), Calhanoglu (42' st Krunic), Rebic (29' st Hauge); Ibrahimovic (34' st Colombo). A disp. A. Donnarumma, Tatarusanu, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Diaz, Tonali. All. Bonera

Arbitro: Valeri (assistenti Giallatini e Colarossi, Var Irrati, Avar Paganessi)

Espulsi: Bakayoko (N) 20' st per doppia ammonizione

Ammoniti: Mario Rui (N), Calabria, Kessie (M).

Recupero: 3' pt, 5' st