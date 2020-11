Napoli, esordio vincente: Eurobasket ko 72-83 Basket Serie A2: senza Mayo e con Parks da soli 3 punti, prova super per Marini (25)

Al PalaAvenali di Roma passa la GeVi Napoli. Finale di 72-83 ed è esordio vincente per i partenopei di coach Stefano Sacripanti, che battono l'Atlante Eurobasket Roma. Pierpaolo Marini è il miglior realizzatore del match con 25 punti e garantisce la vittoria azzurra con l'apporto di Diego Monaldi, Eric Lombardi e Andrea Zerini in doppia cifra. Solo 3 punti per Jordan Parks con Napoli capace di superare l'assenza di Josh Mayo.

Serie A2 - Girone Rosso

Prima Giornata

Atlante Eurobasket Roma - GeVi Napoli 72-83

Parziali: 14-18, 24-21, 14-28, 20-16

EBK Roma: Olasewere 19 (6/12, 0/0), Gallinat 14 (2/6, 2/5), Fanti 10 (2/3, 2/2), Bucarelli 9 (3/7, 0/2), Cicchetti 8 (3/3, 0/0), Romeo 5 (2/3, 0/1), Viglianisi 4 (0/2, 1/3), Cepic 3 (0/0, 1/4), Antonaci, Staffieri, Bischetti, Ludovici.

Napoli: Marini 25 (7/11, 1/4), Monaldi 16 (4/4, 2/6), Lombardi 11 (4/6, 1/4), Zerini 10 (5/5, 0/2), Sandri 7 (2/2, 0/1), Uglietti 6 (2/4, 0/3), Iannuzzi 5 (2/5, 0/0), Parks 3 (1/3, 0/2), Klacar, Aldi.