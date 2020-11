Pallanuoto, A1: inizio incoraggiante per il Posillipo Società e tecnico sono soddisfatti dopo le prime due vittorie nel girone D

Il Posillipo è partito alla grande nel campionato di serie A1 di pallanuoto maschile. Nel girone D i campani hanno giocato due partite vincendone altrettante. Sabato è arrivato il secondo successo nella trasferta di Milano che ha dato grande gioia alla società rappresentata dal vicepresidente sportivo del Posillipo Antonio Ilario. “È stata una bella partita e oltre al risultato che ci porta a punteggio pieno nel girone, sono molto orgoglioso soprattutto del carattere mostrato dall’intera squadra, in una gara difficile e molto intensa”.

Soddisfatto anche coach Brancaccio. “Grande prestazione di gruppo su un campo non facile e contro una squadra ricca di giocatori esperti per la categoria. I ragazzi non hanno mai mollato, nonostante la partita ci abbia costretti a mantenere alta la concentrazione e a spendere tante energie fisiche e mentali fino al quarto tempo. In questo momento non è facile affrontare gare di un certo livello ma sono contento della mentalità mostrata dall’intero gruppo. Aspettiamo la prossima sfida che sarà altrettanto tosta, contro la Rari Nantes Savona, una delle principali candidate alla qualificazione alla fase d’élite”.