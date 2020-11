Napoli, dimissioni Gattuso: il club smentisce Nota su twitter da parte del club azzurro. Analisi della ripartenza dopo il ko con il Milan

Un confronto deciso nello spogliatoio con tutta la rosa e Rino Gattuso avrebbe addirittura minacciato le dimissioni, l'addio al Napoli in mancanza di un cambio di passo nella mentalità di squadra. Il club azzurro ha smentito le versioni delle ultime ore. "Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra i calciatori del Napoli e Rino Gattuso. Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento": così il Napoli ha riassunto la posizione societaria dopo i rumors da fase critica e di discussione interna.

Certo, il ko con il Milan, la sconfitta in un big match, l'approccio negativo nei due tempi di gioco, i passaggi a vuoto anche nel tentativo di rimonta aprono alle riflessioni. È un Napoli che non riesce a costruire il ruolo da big e che va giù nel momento utile. Le prime due della classifica, Milan e Sassuolo, hanno vinto al San Paolo e cambiato la prospettiva azzurra, condizionata anche dal 3-0 Juventus e dal -1 di penalizzazione confermati in ambito FIGC. La finestra Nazionali ha modificato il gruppo e ora tocca ricalibrare risorse e tattica in poche ore.

Giovedì sarà sfida con il Rijeka in Europa League. Alla ripresa, ancora terapie con lavoro in palestra per Victor Osimhen e David Ospina. Alex Meret è chiamato a quel quid in più che il colombiano ha saputo garantire dal post-lockdown. Napoli-Rijeka sarà diretta da una quaterna turca, guidata all'arbitro Halis Ozkahya (assistenti Yilmaz e Satman, quarto uomo Ulusoy).