Napoli, 2-0 al Rijeka. Gattuso: "Diego non morirà mai" La squadra titolare si presenta sul terreno di gioco con una divisa unica: Maradona 10

Il Napoli torna alla vittoria al culmine di due giorni di lutto per il mondo azzurro. La squadra di Rino Gattuso non sbaglia e vince contro il Rijeka con il risultato di 2-0 nella gara valida per la quarta giornata del girone F di Europa League. Matteo Politano al 41', Hirving Lozano al 75': i marcatori del match per il Napoli, che vola al primo posto in solitaria nel raggruppamento prima degli ultimi 180 minuti della prima fase.

Il ricordo di Diego - La squadra ha sviluppato il riscaldamento pre-gara con la foto del "Pibe de Oro" al maxi-schermo e confermata nella serata del "San Paolo", già diventato il "Maradona" per i titosi partenopei. L'undici titolare si è presentato sul terreno di gioco con una divisa unica: Maradona 10 sulle note dell'inno dell'Europa League e alla presentazione delle squadre. Poi il minuto di silenzio, come su tutti i campi europei.

"Diego non morirà mai, in particolar modo in questa città". Così Gattuso ha sottolineato il valore del "Diez" per Napoli: "Ha cambiato la storia del calcio e del nostro calcio. È stato l'orgoglio della città. Resterà sempre vivo avendo compiuto qualcosa di straordinario. Faremo di tutto per vincere qualcosa e dedicarla a lui. È stato il più forte di tutti e anch'io provavo a imitarlo da piccolo. Dio gli ha dato un talento unico, da uomo più forte al mondo".

Europa League - Girone F

Quarta Giornata

Napoli-Rijeka 2-0

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Demme (69' Lobotka), Bakayoko, Politano (64' Lozano), Zielinski (69' Mertens), Elmas (64' Insigne), Petagna (81' Fabian Ruiz). All. Gattuso. A disp. Ospina, Contini, Mario Rui, Manolas.

Rijeka: Nevistic, Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio (80' Braut), Muric (78' Yateke), Cerin, Loncar, Stefulj, Adrijasevic (87' Frigan). All. Rozman. A disp: A. Frigan, Nwolokor, Putnik, Raspopovic.

Arbitro: Ozkahya

Marcatori: 41' M. Politano, 75' H. Lozano

Ammoniti: Anastasio (R).

Note: prima dell'inizio del match osservato minuto di silenzio in memoria di Diego Maradona.