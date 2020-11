Napoli, vittoria con Latina (90-58) nel ricordo di Diego Distribuzione e rotazione completa per gli uomini di coach Sacripanti

Dominio totale per il Napoli Basket che supera la Benacquista Latina con il risultato di 90-58 e ricorda nel migliore dei modi Diego Armando Maradona, grande appassionato di basket e spettatore della Napoli cestistica degli anni '80. Ricordo con una t-shirt e il minuto di silenzio in memoria del più grande di tutti. Distribuzione e rotazione completa per il roster allenato da coach Stefano Sacripanti, che firma il 2 su 2 nell'avvio della regular season del girone rosso di Serie A2.

Serie A2 - Girone Rosso

Seconda Giornata

GeVi Napoli - Benacquista Assicurazioni Latina 90-58

Parziali: 17-11, 26-16, 28-12, 19-19

Napoli: Marini 14 (3/6, 2/4), Iannuzzi 14 (5/7, 0/0), Sandri 13 (4/6, 1/2), Parks 12 (1/7, 2/4), Lombardi 12 (3/4, 1/2), Monaldi 10 (2/3, 1/5), Klacar 5 (2/2, 0/0), Uglietti 4 (2/5, 0/0), Zerini 2 (1/1, 0/1), Coralic 2 (1/1, 0/0), Tolino 2 (1/1, 0/0), Aldi (0/0, 0/1), Mayo. All. Sacripanti.

Latina: Mouaha 11 (3/6, 1/1), Baldasso 11 (2/5, 1/3), Lewis 7 (3/8, 0/1), Raucci 7 (2/5, 1/2), Gilbeck 6 (3/7, 0/0), Piccone 5 (0/1, 1/3), Benetti 5 (0/3, 1/3), Bisconti 4 (0/1, 0/0), Passera 2 (1/2, 0/1), Hajrovic 0 (0/0, 0/0), Donati 0 (0/0, 0/0). All. Gramenzi.