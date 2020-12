Napoli, testa all'AZ. Prove di rinnovo con Insigne Intanto, i tifosi partenopei sono scossi delle ultime, drammatiche, ore di vita di Maradona

E ora il Napoli non vuole più fermarsi. Domani, alle 21, gli azzurri proveranno a vendicare, sportivamente parlando, la sconfitta maturata all'andata. È la vigilia della trasferta olandese in casa dell'AZ Alkmaar, che coinciderà con la quinta e potenzialmente decisiva giornata del girone F di Europa League. Dopo il 4-0 alla Roma torna, intanto, d'attualità il rinnovo di Insigne. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022 e, entro la fine di questa annata agonistica, si punta a raggiungere un'intesa per il prolungamento. Il capitano degli azzurri percepisce, attualmente, 4,5 milioni di euro a stagione, ma occorrerà, ovviamente, un ritocco verso l'alto per permettergli di coronare il sogno di chiudere la carriera all'ombra del Vesuvio. Intanto, i tifosi partenopei sono sempre più sconvolti dalla drammatica narrazione delle ultime ore della vita di Diego Armando Maradona. Dall'Argentina, arriva un audio toccante, l'ultimo audio inviato dal Pibe de Oro, in lacrime, che sarebbe indirizzato all'attuale fidanzato della sua ultima compagna, Veronica Ojeda. Maradona chiede di prendersi cura dell'ex compagna ed il figlio Dieguito: “So che sta con te, prenditi cura di lui. Ho molti figli, ma questo mi toglierà l’ultimo capello grigio”, le parole del “diez”. Nel contempo, è in pieno moto l'iter per intitolargli lo stadio “San Paolo”. C'è l'ok da parte di Renata De Lorenzo, presidente della Società Napoletana di Storia Patria, ma Don Palmese ha evidenziato la ferma volontà di conservare pure il nome del santo.